De Bruyne, oggi il grande giorno: previsto il suo rientro in gruppo con il Napoli! Ecco quando può tornare tra i convocati

De Bruyne, oggi il grande giorno: previsto il suo rientro in gruppo con il Napoli! Ecco quando è previsto il ritorno tra i convocati di Conte

Il Napoli accoglie con grandissimo entusiasmo il ritorno in gruppo di Kevin De Bruyne. Presso il centro sportivo di Castel Volturno, Antonio Conte è pronto a riabbracciare il tesserato, costretto a restare lontano dal rettangolo verde per ben quattro lunghi mesi. Il serio problema fisico si era verificato lo scorso 25 ottobre, in seguito al calcio di rigore trasformato con successo contro l’Inter. Gli esami medici successivi avevano purtroppo confermato la peggiore delle ipotesi cliniche: una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra. Questa complessa e delicata diagnosi ha inevitabilmente richiesto un intervento chirurgico mirato per permettere la totale e corretta guarigione dell’arto.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il percorso di recupero è stato particolarmente faticoso. Dopo aver trascorso diversi mesi di riabilitazione intensiva in Belgio, De Bruyne è regolarmente rientrato nel capoluogo campano durante la scorsa settimana. A partire dalla giornata odierna, l’atleta potrà finalmente ricominciare a lavorare sul campo insieme al resto della squadra per ritrovare rapidamente la forma migliore. Lo staff sanitario valuterà costantemente tutti i suoi progressi atletici, ma con ogni probabilità sarà a completa disposizione della panchina azzurra per l’importante gara contro il Torino in programma nel corso del prossimo fine settimana.