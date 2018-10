La Juventus segue da vicino Frenkie de Jong, centrocampista dell’Ajax. Nel mrino anche Rabiot, Pogba, Ndombelé

Caccia grossa a centrocampo per la Juventus. Il club bianconero segue diversi elementi per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Max Allegri e pensa a un nuovo rinforzo in mezzo al campo. Sempre nel mirino i vari Paul Pogba e Sergej Milinkovic-Savic, i bianconeri attraverso il lavoro di scouting seguono diversi elementi. Gli occhi dei dirigenti bianconeri si sono posati anche su Frenkie de Jong, ennesimo gioiellino di proprietà dell’Ajax. Sul centrocampista classe 1997 c’è il Barcellona ma attenzione ai movimenti della Juventus.

L’olandese è compagno in Nazionale e nel club di un altro gioiellino monitorato con insistenza dai bianconeri, vale a dire Matthijs de Ligt, classe ’99, difensore e centrocampista. Frenkie de Jong ha le carte in regola per diventare un vero e proprio top player e l’interesse della Juve è filtrato dall’Inghilterra con le due di Manchester sulle tracce del centrocampista che hanno constatato come sul giocatore non ci sia solo il Barcellona ma anche la Juventus. Paratici ha visionato Ndombele del Lione, segue anche Rabiot, Ramsey, due possibili colpi a parametri zero, ma tiene aperta una porta in Olanda per Frenkie de Jong.