De Ketelaere Milan, summit terminato: ancora nessun accordo

De Ketelaere Milan: terminato l’incontro in Belgio per il giovane attaccante. Ancora non è arrivato un accordo

Secondo quanto riportato da Sky Sport, si è da poco concluso l’incontro tra Bruges e Milan per Charles De Ketelaere. Maldini e Massara si erano recati in Belgio per tentare di chiudere la trattativa, ma così non p stato.

Il summit è stato cordiale e interlocutorio: la trattativa è destinata a continuare nelle prossime ore. C’è serenità tra le parti nella speranza di arrivare a un’intesa finale. Maldini e Massara, ora, faranno rientro a Milano.