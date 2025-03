de la Fuente: «Falso 9? Non mi piace quel termine, Huijsen per molti è una scoperta, non per noi»

Le parole di Luis de la Fuente, commissario tecnico della Spagna, in conferenza stampa in vista del ritorno contro l’Olanda

Alla vigilia della sfida di UEFA Nations League tra Spagna e Olanda, il CT Luis de la Fuente ha parlato in conferenza stampa. La partita, in programma al Mestalla, deciderà non solo il passaggio in semifinale ma anche il futuro delle due squadre nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Il vincitore finirà nel girone con Turchia, Georgia e Bulgaria, mentre il perdente affronterà Polonia, Finlandia, Lituania e Malta. Di seguito le sue parole sul falso 9 e l’ex Juve Huijsen.

SULLA FIGURA DEL FALSO 9 – «Non mi piace quel termine. Noi giochiamo sempre con un centravanti, di falso abbiamo poco. Oyarzabal può giocare lì, anche Dani Olmo, Mikel Merino ha giocato come numero 10, Alvaro, cosa posso dire… domani sceglieremo un undici di giocatori fantastici per questa partita molto difficile».

SU HUIJSEN – «Sicuramente per molti l’apparizione di Huijsen è una scoperta. Era con noi da un po’, con Santi Denia nell’Under 21. Molte delle cose che dici sono sorprese, ma non lo sono. Conosciamo molto bene le materie prime di cui disponiamo in questo Paese. Ci aiuteranno a diventare una squadra migliore. Il calcio spagnolo è una fonte inesauribile di talenti».