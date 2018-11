Da Napoli: «De Laurentiis pensa a una causa per lo Scudetto 2018»

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, starebbe pensando a una causa per lo Scudetto della scorsa stagione

Il Napoli è in piena lotta per lo Scudetto 2018/2019 ed è stato in piena lotta per lo Scudetto 2017/2018. Gli azzurri, dopo la vittoria nello scontro diretto contro la Juventus, credevano di avere in pugno il titolo ma alla formazione di Sarri non è riuscito il sorpasso nelle ultime giornate e la Juve si è confermata campione per la settima volta consecutiva, stabilendo un nuovo record. Più volte nelle interviste di questa prima parte di annata, il presidente Aurelio De Laurentiis ha fatto riferimento al campionato 2017/2018 dicendo che la squadra partenopea avrebbe dovuto vincerlo e che la Juve lo ha ‘scippato al Napoli’.

L’avvocato del Napoli, Grassani, ha parlato a Radio Marte, e le parole di ADL potrebbero non essere solo provocatorie: «Il presidente è un provocatore ma non credo stesse scherzando in questo caso. Ha sollevato problemi interessanti e mi aspetto che vada avanti su quel fronte. Per ora io e lui non ne abbiamo discusso ufficialmente ma lui parla spesso di questa cosa: il presidente ci mette i soldi e fa girare l’economia. Ritiene di aver avuto un danno per incapacità altrui e ora qualcuno deve ripagarlo».