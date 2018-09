De Laurentiis senza freni: «Potrei comprare l’Hajduk Spalato»

Aurelio De Laurentiis, già patron del Napoli e Bari, pronto a sbarcare anche in Croazia: vuole acquistare l’Hajduk Spalato

Aurelio De Laurentiis sembra averci preso gusto ed è pronto a rilevare un’altra società calcistica in Europa. Lo ha dichiarato egli stesso dopo la riunione dell’European Club Association, parlando ai microfoni di un media croato, ‘Jutarnji’. Il patron del Napoli, che di recente è divenuto proprietario anche del Bari che ripartirà dalla Serie D, si dichiara pronto ad acquistare il club croato dell’Hajduk Spalato. Di seguito alcune delle dichiarazioni rilasciate dal presidente del Napoli in merito alla chance di sbarcare anche nel calcio croato, in cui conferma le voci inerenti a questa possibilità in Croazia nel prossimo futuro.

Queste le parole di De Laurentiis: «Datemi una chance e io acquisterò l’Hajduk Spalato. Mi serve un’idea, un progetto. Non capisco perché non abbiate preso Reja come allenatore, lui mi ha parlato spesso del club. Certo, andiamoci piano perché da poco sono diventato proprietario del Bari. Ma questo non vuol dire che io non sia interessato ad acquistare anche l’Hajduk. Bisogna capire la disponibilità, da quello che so l’Hajduk è un club in crisi, datemi un’opportunità, sono pronto a parlarne con qualcuno della società e sono pronto ad investire».