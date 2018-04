Tifosi del Napoli contro De Laurentiis: «Stai perdendo solo tu»

Il Napoli fa fatica contro il Chievo e i tifosi se la prendono con Aurelio De Laurentiis: cori e offese all’indirizzo del presidente azzurro

Il Napoli non sta passando un buon momento e i tifosi se la prendono con il presidente Aurelio De Laurentiis. Gli azzurri stanno facendo fatica in casa contro il Chievo e si stanno levando cori furiosi di protesta contro il patron azzurro. Il più cantato è. «Stai perdendo solo tu». Nell’ottica dei tifosi napoletani, il proprietario della squadra non sta spendendo a sufficienza per rinforzarla. L’accusa di avere il “braccino corto” viene rivolta spesso a De Laurentiis, che comunque ha il merito di aver portato il Napoli dalla Serie C fino a giocarsi l’Europa e lo Scudetto.

I tifosi però non ci stanno e intonano cori contro ADL. «Figlio di p…» e «La senti questa voce, noi vogliamo vincere» sono altri slogan utilizzati dai fan partenopei per esprimere il proprio disappunto. Non è la prima volta in cui il presidente è diventato oggetto della rabbia e dello scherno dei tifosi, ma probabilmente influisce anche il momento non positivo dei campani. Dal famoso gol di Dybala in Lazio-Juventus, il Napoli ha perso punti preziosi nella lotta Scudetto e adesso è contestazione piena.