Dybala core de mamma: dedica speciale dopo i gol al Benevento – FOTO

Tripletta speciale per Paulo Dybala che ha dedicato l’ottima prova contro il Benevento alla mamma: ecco la foto

«Sono contento per i gol perché non sono stati giorni facili. Abbiamo vinto una gara complicata ma siamo stati bravi» ha detto Paulo Dybala al termine di Benevento-Juventus. Sfida molto complicata per i bianconeri a causa dell’atteggiamento avuto in campo. Vecchia Signora disattenta in difesa ma vittoriosa per 4-2 al Vigorito.

La Joya, dopo le polemiche per la prova e l’espulsione contro il Real Madrid, ha trovato il riscatto con una tripletta. Il giocatore ha dedicato la sua buona prova alla mamma: «Mamma, qui c’è il mio regalo per te. Auguri» ha scritto il numero 10 sui social dopo la sfida. Paulo ha mostrato una maglia con dedica speciale anche in campo, dopo il primo dei tre gol realizzati al Vigorito.

Mami, acá te llevo el regalo 🎁! 🎉. Feliz cumple Ma, te amo ❤️ Mamma, qui c’è il mio regalo 🎁! Auguri! Mami, this is my present for you 🎁😂! Happy birthday, I love you ❤️! pic.twitter.com/BNLsOaUcHr — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) April 7, 2018