Napoli-Chievo 0-0: risultato e cronaca in diretta live

Napoli-Chievo, 31ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle e sintesi

NAPOLI-CHIEVO: CLICCA QUI PER AGGIORNARE

Sarri sceglie Tonelli e non Chiriches, Maran lancia Depaoli e Bastien dal 1′. Il Napoli cerca la vittoria per accorciare le distanze dalla vetta mentre il Chievo punti pesanti in ottica permanenza in massima serie.

Napoli-Chievo: tabellino

MARCATORI:

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Tonelli, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Sarri.

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Tomovic, Bani, Gobbi; Rigoni, Radovanovic, Bastien; Giaccherini; Meggiorini, Inglese. Allenatore: Maran.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo.

NOTE: ammonito Depaoli.

Napoli-Chievo: diretta live e sintesi

SINTESI PRIMO TEMPO – Il Napoli ha fatto la partita, il Chievo si è disimpegnato quasi esclusivamente nella fase difensiva. Sugli scudi Lorenzo Insigne, da un lato, brillante fisicamente e capace di creare sempre la superiorità numerica, Nenad Tomovic, dall’altro, autentico baluardo difensivo.

44′ Passaggio filtrante di Insigne per Mertens, il belga va al tiro ma Sorrentino interviene con la mano di richiamo.

37′ Prima occasione per il Chievo: Giaccherini stoppa e porta palla verso il limite dell’area, poi però strozza il tiro.

35′ Palla allargata su Insigne, il numero 24 salta ancora il diretto marcatore e va al tiro, trovando, come Hamsik, la parte esterna della rete.

33′ Insigne premia l’inserimento di Mario Rui, il portoghese mette a sedere Depaoli e passa la sfera ad Hamsik: la conclusione del Capitano si spegne sulla rete esterna.

30′ Colpo di tacco di Insigne a liberare Hamsik al tiro, Tomovic si allunga e ribatte la conclusione.

29′ Il Napoli alza il ritmo e sfonda in area con Hamsik: il centrocampista slovacco nell’occasione sceglie l’assist piuttosto che la conclusione, venendo schermato dalla difesa clivense.

26′ Bella intuizione di Allan che scodella in area per Hamsik, il Capitano, però, è poco reattivo e non controlla la sfera.

24′ Cross tagliato di Mario Rui verso il cuore dell’area di rigore, Hamsik stoppa ma Tomovic spazza via.

20′ Manovra avvolgente del Napoli da sinistra verso destra: Hamsik serve Callejon, lo spagnolo controlla a seguire e calcia, trovando l’opposizione di Gobbi.

16′ Stop a seguire favoloso di Insigne che entra in area ma viene murato dal ritorno dei difensori clivensi.

15′ Allan ruba palla a Giaccherini, gioco allargato sulla sinistra con Insigne che mette una palla ghiotta sul secondo palo: salta Mertens ma ci arriva Callejon di piatto destro, non trovando però la porta.

11′ Hamsik disegna un tracciante per Insigne, il numero 24 tenta di andare via a Depaoli, il quale lo stende e si becca il primo cartellino giallo del match.

10′ Napoli, come da pronostico, padrone del campo e del palleggio mentre il Chievo difende, ordinatamente, con due linee da quattro.

3′ Callejon gioca veloce per Mertens, Dries innesca Insigne che la allarga nuovamente per Josè: la difesa gialloblu si rifugia in angolo. Partenza positiva per i padroni di casa.

2′ Ancora Napoli, con Hamsik e Mertens a combinare nello stretto: palla in area per Insigne, ma Tomovic è bravo a giocare di anticipo e ad allontanare il pallone.

1′ Allan vince due rimpalli, Mertens gira per l’accorrente Hamsik ma il direttore di gara ferma tutto per posizione irregolare.

Le squadre stanno entrando in campo per il fischio d’inizio, il primo pallone del match sarà del Chievo.

Si avvicina il calcio d’inizio allo stadio San Paolo di Fuorigrotta, il Napoli gioca per accorciare le distanze dalla Juve ed il Chievo per la salvezza. Tra pochi minuti via alla diretta live con gli aggiornamenti su Napoli-Chievo.

Napoli-Chievo: formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Tonelli, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. A disposizione: Rafael, Sepe, Maggio, Chiriches, Milic, Rog, Zielinski, Machach, Ounas, Leandrinho, Milik. Allenatore: Sarri.

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Tomovic, Bani, Gobbi; Rigoni, Radovanovic, Bastien; Giaccherini; Meggiorini, Inglese. A disposizione: Seculin, Confente, Cesar, Gamberini, Dainelli, Hetemaj, Gaudino, Pellissier, Vignato, Leris, Pucciarelli, Stepinski. Allenatore: Maran.

Napoli-Chievo: probabili formazioni e pre-partita

Il Napoli deve fare i conti con le squalifiche di Raul Albiol e Diawara, Sarri, con ogni probabilità, li sostituirà con Vlad Chiriches e Diawara. Maran, invece, non avrà a disposizione Cacciatore, sempre per squalifica, ed il febbricitante Castro, con Depaoli in vantaggio su Tomovic per un posto sulla fascia destra.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Koulibaly, Chiriches, Mario Rui; Allan, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Gamberini, Gobbi; Bastien, Radovanovic, Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, Inglese.

Consueto silenzio stampa per Maurizio Sarri prima dei match di campionato, mentre Rolando Maran ha dichiarato: «Nessuna gara è replicabile, ciò detto dovremo far tesoro della partita di andata. Il test è difficile ma alziamo la soglia dell’attenzione e diamo consapevolezza alle cose che dobbiamo fare per concedere poco e spingere sull’acceleratore».

Napoli-Chievo: i precedenti del match

Napoli-Chievo è andata in scena 9 volte: 6 vittorie del Napoli, 1 pareggio e 2 successi dei clivensi il bilancio provvisorio. 15 i gol messi a referto dai partenopei, 6 dai gialloblu.

Napoli-Chievo: l’arbitro del match

Napoli-Chievo sarà diretta da Manganiello di Pinerolo. Il fischietto non ha mai arbitrato la squadra partenopea in carriera mentre ha fischiato già tre volte, in stagione, match in cui è stato protagonista il club gialloblu: Chievo-Lazio 1-2, Sassuolo-Chievo 0-0 e Chievo-Bologna 2-3.

Napoli-Chievo Streaming: dove vederla in tv

Napoli-Chievo sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta sulle frequenze satellitari di Sky Sport (canali Sky Sport 1 e Sky Calcio 1, anche in HD) e su quelle in digitale terrestre di Mediaset Premium Sport 2 (anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go e Premium Play. Sarà possibile vedere la gara su mobile anche tramite piattaforma Serie A TIM TV (in televisione tramite decoder TIMvision) o acquistarla direttamente sul sito Sportube.