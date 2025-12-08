De Laurentiis esalta Conte: «A Napoli c’è solo un grande condottiero! Sulla squadra dico questo»

De Laurentiis esulta sui social dopo il trionfo del Napoli sulla Juventus. Il presidente celebra Conte

La vittoria del Napoli contro la Juventus ha acceso l’entusiasmo dell’intero ambiente azzurro, e in prima linea c’è naturalmente Aurelio De Laurentiis, che sui social non ha perso tempo a esprimere tutta la sua soddisfazione. Il presidente del club partenopeo ha celebrato il successo per 2-1 con un messaggio carico di orgoglio, dedicando parole speciali all’allenatore Antonio Conte e ai tifosi che hanno gremito lo stadio Maradona. Una serata che, per De Laurentiis, rappresenta molto più di tre punti: è la conferma di un progetto tecnico che sta ritrovando identità, carattere e ambizione.

De Laurentiis esalta Conte e il tifo del Napoli

Pochi minuti dopo il triplice fischio, De Laurentiis ha pubblicato un tweet destinato a far parlare. Il numero uno del Napoli, notoriamente attivissimo sui social, ha voluto condividere l’emozione di una partita vibrante, decisa nel finale dal gol di Rasmus Hojlund. Il suo messaggio sintetizza perfettamente lo spirito della serata: entusiasmo, riconoscenza e un forte senso di appartenenza.

«Una grande serata, tifosi straordinari e il Condottiero alla guida di una magnifica squadra. Forza Napoli Sempre!!».

Il termine “Condottiero”, utilizzato da De Laurentiis per elogiare Antonio Conte, non è casuale. Indica una fiducia totale nel tecnico, scelto per riportare il Napoli ai vertici del calcio italiano dopo una stagione complicata. Conte, con il suo temperamento e la sua filosofia di gioco, sta modellando un gruppo determinato, capace di reagire anche nelle difficoltà più evidenti.

Una vittoria che rafforza il progetto

Il successo contro la Juventus assume un valore ancora più rilevante se si considerano le assenze che hanno colpito il centrocampo. Senza Lobotka e Anguissa, il Napoli ha dovuto reinventarsi, mostrando compattezza e spirito di sacrificio. Proprio questo aspetto ha colpito De Laurentiis, che vede nella capacità di superare le emergenze un segnale di grande maturità.

Il presidente, protagonista assoluto del mondo Napoli, gongola non solo per il risultato, ma per la direzione intrapresa. La vittoria contro i bianconeri potrebbe rappresentare un passaggio chiave nella stagione, un punto di ripartenza che De Laurentiis spera di trasformare nell’ennesima pagina vincente della sua gestione.

