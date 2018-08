L’ADL furioso: comprate pagine sui giornali per colpire De Magistris

De Laurentiis non si ferma: lettera a mezzo stampa contro il sindaco di Napoli De Magistris. Il numero uno azzurro acquista le pagine di alcuni quotidiani per accusare il primo cittadino

Una guerra senza sosta e senza quartiere che, probabilmente, adesso è andata anche un po’ oltre a danno della città. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis contro il primo cittadino partenopeo Luigi De Magistris e viceversa: così avanti da mesi, se non da anni. Nelle ultime settimane però lo scontro è arrivato a vette sin troppo esagerate: dichiarazioni pesanti, interviste aspre, comunicati violenti e non solo. L’altro giorno, per esempio, il sindaco napoletano ha deciso, in segno di protesta nei confronti di ADL, suo principale accusatore nella gestione del San Paolo, di sedere tra gli ultras azzurri in vista delle prossime partite. Oggi De Laurentiis ha risposto in maniera cruda e cioè addirittura acquistando la pagina di diversi giornali – tra cui il Corriere della Sera e Il Mattino – per denunciare pubblicamente la gestione del suo rivale.

Il contenuto del comunicato del numero uno azzurro è il medesimo già apparso all’interno di un altro comunicato pubblicato ieri dal sito ufficiale del Napoli (link in basso). Si accusa in poche parole De Magistris di una gestione dannosa della città e di una “pulsione populistica” volta ad aumentare l’odio di molti tifosi – specie delle frange più estreme della tifoseria a detta di ADL – nei confronti dell’attuale proprietà azzurra. Insomma: tra De Laurentiis e De Magistris ormai volano proprio stracci e la tensione è decisamente crescente: un clima di odio che di certo non farà bene al Napoli e a Napoli.