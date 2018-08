ADL vs. Sarri pure su L’Equipe: «In tre anni non ha vinto nulla»

De Laurentiis e Ancelotti su L’Equipe. Il presidente del Napoli provoca ancora Sarri, mentre il nuovo tecnico azzurro spiega: «Era il momento di tornare in Italia, i soldi non c’entrano»

La Francia celebra il nuovo Napoli di Carlo Ancelotti con una sorta di reportage de L’Equipe che racconta la trasformazione azzurra dopo l’era di Maurizio Sarri. All’interno dell’articolo sono riportate anche le parole del presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis, sospeso tra passato e futuro: da una parte il numero uno napoletano incensa il nuovo tecnico, dall’altra invece – ancora una volta – lancia frecciate velenose al suo predecessore, passato al Chelsea. «Con Sarri resta il piacere di aver giocato bene, ma pure l’amarezza di non aver vinto niente – racconta ADL – . Gli abbiamo dato tutto, ma in tre anni non ha portato a casa nulla». Con Ancelotti invece, è scoccata subito la scintilla: «Carlo è una persona deliziosa che è entrata per caso nel mondo del calcio, perché avrebbe fatto cose incredibili in qualsiasi altro settore. È un uomo sereno che non ha rivalse da prendersi con nessuno, è una persona che esprime equilibrio e l’equilibrio è una virtù rara». Nuova bordata a Sarri.

Ancelotti replica ironicamente alle parole del presidente: «Vedremo se la penserà ancora così quando avrò perso una o due partite…». Poi spiega: «Non avevo conosciuto mai prima d’ora nessuno dei calciatori che sono al Napoli: ero curioso di conoscerli e loro erano curiosi di vedere come alleno io. La fase difensiva è perfetta, non ho avuto nulla da spiegare. In attacco invece ci sono delle cose che vorrei cambiare, forse giocando un po’ di più in verticale. Il Napoli ha pensato a me quando io avevo voglia di tornare in Italia: non ne ho fatto una questione economica. Mi attirava l’Inghilterra, è vero, ma quando mi ha contattato il Napoli ho capito che era il momento di tornare: l’ultima esperienza all’estero (al Bayern Monaco, ndr) mi aveva molto provato». Ed il resto è una storia ancora da scrivere.