De Magistris vs. ADL, è guerra: «Il San Paolo un cesso? Lui non ci ha messo un euro»

È scontro aperto tra il sindaco di Napoli De Magistris ed il presidente azzurro De Laurentiis, che aveva definito il San Paolo “un cesso”. La replica del primo cittadino oggi a mezzo stampa

Lo scontro ha raggiunto ormai vette assolute e si annuncia come tra i più caldi dell’autunno: da una parte il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, dall’altra i tifosi azzurri e l’intera città. L’ultimo capitolo lo ha scritto lo stesso numero uno dei partenopei i una recente intervista in cui ha risposto duramente a chi lo accusava di non riporre adeguati investimenti nel Napoli. Tra i tanti nodi che – secondo ADL – al momento impedirebbero alla società di spiccare definitivamente il volo ci sarebbe pure quello dello Stadio San Paolo definito senza mezzi termini dal presidente come “un cesso”. Colpa del Comune, che detiene la proprietà dell’impianto, secondo De Laurentiis, non nuovo ad accusare il sindaco Luigi De Magistris. La goccia definitva sarebbe stata la decisione di quest’ultimo di dare il via al restyling della struttura senza avvisare il Napoli che, dal canto suo, ha bloccato polemicamente la campagna abbonamenti annuale.

«Subiamo anche sbalzi d’umore! Io rimango basito da alcune affermazioni di De Laurentiis: per diverso tempo ha detto con una frase colorita, che a me non piace, ma che dà un po’ il senso della cosa: “Il San Paolo è un cesso” – la risposta stamane nel corso di una intervista a Il Mattino di De Magistris – . Ebbene lui non ha fatto nulla per aggiustare il cesso, non ci ha messo, a differenza degli altri presidenti, nemmeno un euro, però ha trovato i soldi per fare altre operazioni (l’acquisto del Bari, ndr). Sulla convenzione si era fatto un incontro, il giorno dopo ha cambiato idea. Non vuole la convenzione? Lo stadio è della città. La vendita? Non c’è mai stata un’offerta. Lo stadio nuovo? Lui si oppose: parliamo del nulla. Dovrebbe essere felice, come lo fa nei giorni pari, per i lavori del San Paolo».