De Rossi, doppio ‘derby’ per la ripartenza e per il record

Tra Frosinone e derby ecco un traguardo storico. In Italia soltanto dieci fedelissimi più in alto di Daniele De Rossi

Seicento volte Daniele De Rossi! L’ultima volta che fece cifra tonda, ovvero 500 presenze, fu tre anni fa, il 17 ottobre del 2015, quando realizzò anche un gol nel 3-1 sull’Empoli. La sera prima i tifosi della Roma gli avevano dedicato uno stri­scione significativo in zona Colosseo: «Cinquecento volte una ma­glia in carriera, Daniele De Rossi eterna bandiera». Stasera Daniele si emozionerà ancora, nonostante la crisi della Roma, perché raggiungerà il traguardo delle 600 presenze in giallorosso. Prima di lui France­sco Totti, inarrivabile, arrivato fino a quo­ta 786.

Daniele dovrebbe scendere in campo dall’inizio questa sera contro il Frosinone nel 4-2-3-1 pensato da Di Francesco per uscire dalla crisi. Lui e N’Zonzi in mediana. Se non dovesse farlo stasera, Daniele raggiungerebbe quota 600 sabato prossimo, nel derby contro la Lazio. Seicento con la stessa maglia per DDR, un traguardo riuscito a pochi: solo 10 giocatori hanno fatto meglio di lui. Il primo è Paolo Maldini, bandiera del Milan, con 902 presenze. De Rossi è all’undi­cesimo posto di questa speciale graduatoria, nel mirino da­vanti ha Giacinto Facchetti (634 partite con l’Inter). Daniele ci terrebbe a restare ancora un anno, fino al 2020. L’attuale accordo scadrà a giugno ma ci sarà tempo per parlarne.