De Rossi: «Voglio portare la Roma in alto. Su De Zerbi...»

Le parole dell’allenatore della Roma Daniele De Rossi su quello che è stato il suo primo bilancio da mister dei giallorossi

In vista della partita contro il Brighton, l’allenatore della Roma Daniele De Rossi ha voluto rilasciare delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

«La garanzia di spettacolo quando giocano le squadre di De Zerbi è assicurato, vediamo come sarà domani. Io cerco di non allontanarmi troppo dalle sue idee di calcio, che poi sono le idee di molti anche se lui è stato bravo a metterci tanto di suo. La Roma deve dare quel qualcosa in più rispetto agli avversari. Se mi sono fatto trovare pronto lo scopriremo a maggio… Io non avevo dubbi sul fatto di essere pronto, so come ho lavorato a Ferrara e come programmo questo lavoro, so quanto ci credo e quanto mi sono aggiornato. Però poi servono i risultati. Io sono qua per essere valutato a maggio e per aver portato la Roma dove merita»