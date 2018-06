Movimenti sulla fascia destra in casa Torino. Lollo De Silvestri potrebbe lasciare in vista dell’arrivo di Bruno Peres: ci pensa la Lazio

Il Torino di Mazzarri, dopo il rinnovo di Emiliano Moretti, e dopo aver annunciato l’amichevole Liverpool-Toro ad Anfield, lavora per puntellare l’organico da mettere a disposizione a Walter Mazzarri entro il prossimo 17 agosto, cioè alla vigilia del campionato. Il tecnico potrebbe avere a disposizione Bruno Peres ma l’affare, ormai chiuso e definito tra i due club, è ancora in bilico. Il giocatore brasiliano infatti sta facendo irritare i due club perché pretende più del milione e mezzo milione offerto da Cairo. Il calciatore guadagna 1,8 milioni di euro (bonus compresi) alla Roma e dovrebbe rinunciare a qualcosa per tornare al Toro. Il brasiliano continua a tirare la corda e non sono da escludere colpi di scena. Dall’arrivo di Peres potrebbe dipendere il futuro di Lorenzo De Silvestri.

Calciomercato Torino: novità sulle fasce tra De Silvestri e Bruno Peres

Il terzino destro potrebbe chiedere la cessione in caso di ritorno di Bruno Peres e la Lazio ha iniziato a farci un pensierino. L’esterno destro, ex Lazio, è nei piani biancocelesti. Il giocatore fa parte del vivaio laziale e può tornare utile in chiave liste (campionato ed Europa). Simone Inzaghi avrebbe dato il suo assenso all’arrivo del giocatore del Torino e lo stesso calciatore non direbbe di no a un ritorno alla Lazio, nonostante un divorzio, nel 2009, a dir poco agitato. De Silvestri, alcune settimane fa, è tornato a parlare dell’addio alla Lazio e forse ha voluto tendere la mano a Lotito, che non gradisce i cavalli di ritorno ma per Lollo potrebbe fare un’eccezione. La Lazio lascerà andare Dusan Basta, che piace a Parma e Bologna, e potrebbe puntare su Lorenzo De Silvestri, trentenne e con il contratto in scadenza nel 2020. Nelle prossime ore potrebbero partire i primi contatti tra le parti.