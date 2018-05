De Silvestri giudice spietato: così ha deciso corsa Scudetto e salvezza

Lorenzo De Silvestri è stato protagonista di una stagione formidabile: sette gol e quattro assist per il terzino granata

90 minuti e la Serie A 2017/2018 andrà in archivio. Pochi verdetti rimangono ancora da emettere. L’ultimo posto in Champions League, in Europa League e retrocessione. Questo campionato verrà ricordato, oltre che per l’appassionante duello scudetto tra Juventus e Napoli, anche per la stagione dei difensori goleador. Stefan De Vrij ha totalizzato sei gol, cinque per Koulibaly e De Silvestri, quattro per Milan Skriniar. Se si prende in considerazione l’intera stagione spiccano due dati molto interessanti. Il centrale olandese biancoceleste, ma promesso sposo all’Inter, e Lorenzo De Silvestri hanno messo a segno ben sette gol. Ma se per De Vrij, abile colpitore di testa su calci piazzati, il numero non sorprende più di tanto, quello relativo al terzino del Toro sì.

Miglior stagione di sempre per De Silvestri. Numeri pazzeschi, per il terzino granata, che pur essendo un esterno storicamente dotato di notevole mentalità e propensione offensiva non era mai arrivato a raggiungere questi numeri. 4 furono i centri nella stagione 2014-2015 (alla Sampdoria), la sua più prolifica in carriera, che gli aveva consentito anche di tornare in Nazionale dopo diversi anni. E chissà se con Mancini ct non possa tornare a vestire la maglia azzurra, nonostante l’età non sia più dalla sua parte. Intanto Lollo, si erge e giudice imparziale della serie A. Sì, perchè gli ultimi 3 gol sono arrivate contro squadre in piena lotta per i rispettivi obiettivi.

Prima, però, ha confezionato l’assist al bacio per Ljajic in Toro-Inter, diminuendo notevolmente le speranze nerazzurre di qualificarsi in Champions. Poi il 18 aprile ha colpito il Milan, inchiodando i rossoneri sull’ 1-1 in piena corsa Europa League. Il 6 maggio è stata la volta del Napoli, all’83’ l’esterno granata ha suggellato il 2-2 finale azzerando le possibilità dei partenopei di raggiungere la Juve in cima alla classifica. La terza rete risale a domenica scorsa e ha chiuso la rimonta granata contro la Spal, che era andata in vantaggio con Grassi. Gli emiliani sognavano già una aritmetica salvezza ma prima Belotti e poi De Silvestri hanno rispedito gli spallini al terzultimo posto in compagnia del Crotone.

Utilizzando un aggettivo andato molto di moda nell’ultima parte di stagione, Lorenzo De Silvestri è stato un vero e proprio insensibile. Con i suoi assist e gol ha rinforzato o annullato i sogni di gloria di quella o quest’altra squadra. Ora l’ultima partita contro il Genoa che può star tranquillo; De Silvestri colpisce solo se se stai lottando per qualcosa.