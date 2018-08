Il difensore dell’Inter, Stefan De Vrij, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport affermando che la squadra dovrà rialzare subito la testa con fiducia e concentrazione

Nonostante le aspettative fossero molto alte, l’Inter ha iniziato in maniera deludente la propria stagione. Quella che prima del via era stata definita come la più accreditata “anti-Juve” ha totalizzato solo 1 punto nelle prime due gare di Serie A contro Sassuolo e Torino. Un avvio che in pochi si aspettavano dopo l’arrivo di diversi rinforzi alla corte del tecnico Luciano Spalletti. L’obiettivo dei nerazzurri è quello di rimettere subito in carreggiata la stagione già dal prossimo impegno di sabato contro il Bologna. A confermare lo spirito della squadra è il neo acquisto Stefan De Vrij che ai microfoni di Sky Sport ha affermato che adesso la formazione nerazzurra deve guardare avanti e concentrarsi sui prossimi match, dimenticando le prime due gare.

L’ex difensore biancoceleste, autore della seconda rete contro il Torino, ha poi ammesso che l’Inter deve rimanere fiduciosa per vincere e far bene sin da sabato contro gli emiliani. De Vrij ha concluso con una breve dichiarazione sul tecnico: «Quello che ha detto sarà molto utile».