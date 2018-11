De Vrij gonfia il petto: «Tottenham, vogliamo la vittoria. Scudetto? Non ne parliamo»

Stefan De Vrij parla degli obiettivi stagionali dei nerazzurri: dallo scudetto passando per la Champions

Intervistato da Sky Sport 24, Stefan De Vrij ha parlato del momento nerazzurro sia in Champions League che in campionato: «La doppia sfida contro il Barcellona può insegnarci tanto perché abbiamo affrontato una delle migliori squadre al mondo. Mi aspettavo delle partite del genere, li conosco bene e sono fortissimi, è bello giocarci contro per capire il livello. In ottica qualificazione stiamo messi bene, basta un punto a Londra ma non andremo lì per pareggiare contro il Tottenham. Vogliamo provare a vincere, come facciamo in ogni partita».

La parola Scudetto si può dire ad Appiano Gentile? L’olandese si esprime così: «Sogno scudetto? Di questo non ne parliamo, ci concentriamo su ogni gara senza farci condizionare. Spalletti prepara benissimo le partite, fa le giuste scelte per il bene della squadra. Contro la Lazio mi ha spiegato il motivo dell’esclusione, io accetto le sue decisioni. Con Skriniar mi trovo molto bene, ci dividiamo anche la stanza in ritiro. Come giocare è fortissimo, non è difficile da capire. Miranda ha esperienza, poi c’è anche Ranocchia: ci troviamo bene insieme»