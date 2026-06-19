De Vrij verso l’addio all’Inter: il Panathinaikos accelera

Inter, addio vicino per Stefan De Vrij: il Panathinaikos adesso spinge forte e attende la risposta dell’olandese

L’avventura di Stefan de Vrij all’Inter sembra ormai ai titoli di coda. Dopo otto stagioni in nerazzurro, il difensore olandese appare orientato a non rinnovare il contratto in scadenza con i campioni d’Italia. Sul tavolo ha diverse proposte, ma quella del Panathinaikos è al momento la più concreta.

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Nonostante un minutaggio ridotto rispetto agli anni precedenti, De Vrij ha confermato anche in questa stagione la sua affidabilità, attirando l’interesse di più club. Tra le opzioni, la pista greca è quella che sta avanzando con maggiore decisione.

Panathinaikos in pressing: biennale da 3 milioni a stagione

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Panathinaikos ha messo sul tavolo un’offerta importante: contratto biennale da 3 milioni netti a stagione. Una proposta che ha colpito il centrale olandese, descritto come molto attratto dalla destinazione.

Nelle prossime ore sono attesi nuovi contatti e le prime bozze di accordo.

Inter, tentativo tardivo: l’olandese vede chiusa l’esperienza nerazzurra

L’Inter ha provato a riaprire il dialogo per una possibile permanenza, ma De Vrij — che si è preso un paio di giorni per dare una risposta definitiva ai greci — considera ormai concluso il suo ciclo a Milano.

Per il Panathinaikos sarebbe un colpo di grande spessore: un difensore che fino all’ultimo ha lottato per un posto nella rosa dell’Olanda ai Mondiali e che arriverebbe a parametro zero.

La stagione di De Vrij

Classe 1994, De Vrij ha totalizzato 1166 minuti in 17 presenze tra:

Serie A

Champions League

Coppa Italia

Supercoppa Italiana

Numeri che confermano come, pur non essendo più un titolare fisso, abbia mantenuto un rendimento solido ogni volta che è stato chiamato in causa.