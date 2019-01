De Zerbi applaude: «Sassuolo ritrovato, grande gara di Boateng»

Il commento di Roberto De Zerbi dopo Inter-Sassuolo. A DAZN parla di Boateng e della prestazione dei nero-verdi

Il Sassuolo esce da San Siro con il bicchiere mezzo vuoto. Lo 0-0 accontenta di più l’Inter che non i nero-verdi, vicinissimi in più occasione al colpaccio al Meazza. Roberto De Zerbi, allenatore della formazione emiliana, ne ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida odierna:«E’ stata una gara in cui ci siamo ritrovati, non dal punto di vista del gioco, perché da quel punto di vista non siamo mai mancati in termini di prestazioni, ma della voglia di lottare come squadra e di questo sono molto soddisfatto».

Parole d’elogio anche per la prestazione dei singoli, in particolare Boateng che è andato più di una volta vicino al gol: «Sono contento per la miglior condizione di alcuni miei calciatori, Boateng ha fatto una grande partita, lo abbiamo aspettato tanto e ha avuto qualche problema fisico, quando non è al 100% ne paga anche la squadra. Noi guardiamo sia alla fase difensiva che quella offensiva, in alcune partite ci siam sfaldati e ne abbiamo subiti tanti. Ma può esserci qualche limite caratteriale per la squadra che è composta da calciatori molto giovani, la maturità la acquisiranno».