De Zerbi non ci sta: «Douglas Costa? Di Francesco un esempio, io avrei reagito»

Le parole di Roberto De Zerbi in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Empoli, anticipo della 5ª giornata di Serie A

Settimana agitata per Federico Di Francesco. Il giocatore del Sassuolo è stato protagonista di uno dei casi della settimana, ha ricevuto uno sputo da Douglas Costa, poi squalificato per 4 turni, ma sono arrivate numerose critiche al giocatore neroverde (sui social in particolare si parla di presunte provocazioni) e mister Roberto De Zerbi, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con l’Empoli ha difeso a spada tratta il suo giocatore: «Sui social ho già parlato la scorsa settimana e posso solo dire che quanto accaduto attorno a Federico mi ha dato molto fastidio perché Federico è un ragazzo esemplare e metto la mano sul fuoco. L’ho visto turbato ma ho parlato con lui e mi ha assicurato che gli sono state messe in bocca cose che non ha detto. Noi, subito dopo la partita con la Juve, a Torino, abbiamo cercato di stemperare e io infatti non ho voluto parlare dell’episodio, queste sono cose che purtroppo accadono in campo e non voglio nemmeno puntare il dito contro Douglas Costa ma Di Francesco non deve passare da provocatore».

Ancora il tecnico neroverde: «Di Francesco è un esempio, è una bravissima persona, vorrei vedere in quanti non avrebbero reagito, io ad esempio non sarei stato bravo come lui e probabilmente avrei reagito. Siamo in un mondo dove vieni trasportato immediatamente al tritacarne. Domani se gioca o non gioca non sarà dettato da questo». Il tecnico non si è sbilanciato sulla formazione ma ha parlato di esame importante: «Domani sarà un esame importante perché veniamo dalla bella prova e dai complimenti ricevuti dopo la gara con la Juve. Dovremo avere il controllo del gioco e dovremo fare un bel salto mentale».

(Dal nostro inviato) Antonio Parrotto