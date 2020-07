Del Bosque: «Capello e Ancelotti perfetti per il Real» – VIDEO

Vicente Del Bosque, ex tecnico del Real Madrid e della nazionale spagnola, ha parlato di Capello e Ancelotti

Vicente Del Bosque, ex tecnico del Real Madrid e della nazionale spagnola, ha parlato così di Carlo Ancelotti e Fabio Capello.

«Con Fabio ho lavorato. Lui nella prima squadra e io nelle giovanili. Abbiamo avuto un grandissimo rapporto in tutti i sensi. Penso sia arrivato in un momento in cui il Real Madrid aveva bisogno di uno come Capello. E lui ha guidato la squadra alla vittoria della Liga. Ho avuto un ottimo rapporto anche con Ancelotti, ha rappresentato bene i valori del madridismo».