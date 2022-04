Del Piero: «Nessun secondo fine sul mio ritorno allo Stadium»

Del Piero ha parlato del suo ritorno allo Stadium e del suo possibile futuro alla Juve. Le dichiarazioni dell’ex bianconero

Del Piero a Sky Sport 24 ha parlato del suo ritorno allo Stadium e del suo possibile futuro alla Juve. Tutte le dichiarazioni.

RITORNO ALLA JUVE – «Arrivabene ha espresso esattamente. Non c’è stato nessun secondo fine su questo episodio. Come lui sa e come sanno tutti sono stati lì con i miei ragazzi. Le cose che si sono scatenate hanno sorpreso anche me. Ho incontrato Lapo a Lisbona una settimana fa, come in tante occasioni. Avevo incontrato la Juve a Londra quando ha giocato col Chelsea. Mi ha sorpreso un tam tam così forte. Non ci sono incontri segreti. Ho salutato Andrea, Pavel ed ex compagni. E’ stata una bella occasione per salutarli. Continua il bel rapporto»

