Del Piero controcorrente: «Ronaldo? Oggi non mi è piaciuto»

Negli studi di Sky Sport Alessandro Del Piero ha commentato la prestazione di Cristiano Ronaldo contro l’Udinese: «Non una bella prestazione»

Cristiano Ronaldo ha messo nuovamente la firma sulla partita con un preciso destro dal cuore dell’area che ha sancito il 2-0 finale della Juventus sull’Udinese. Betancur e Ronaldo hanno portato così a 8 le vittorie consecutive in campionato per la squadra di Allegri che con una bella prestazione ha schiantato la formazione di Vazquez. Negli studi di Sky Sport, Alessandro Del Piero ha commentato la prova del cinque volte Pallone d’Oro affermando di non esser rimasto particolarmente impressionato: «Non mi è piaciuta la prestazione di Cristiano Ronaldo oggi. Non ha messo quella cattiveria che abbiamo visto nelle precedenti partite, è apparso abbastanza spento».