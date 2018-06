Della Valle su Chiesa: «Futuro? E’ tutto chiaro»

Il patron della Fiorentina, Diego Della Valle, ha parlato del futuro di Federico Chiesa, obiettivo di mercato di numerosi club

Federico Chiesa è uno degli oggetti del desiderio di numerosi club, italiani e stranieri. Il giocatore classe ’97 ha dimostrato di essere uno dei migliori talenti del nostro calcio e anche il ct Roberto Mancini ha fatto affidamento sul giovane viola, lanciando il nuovo corso in Nazionale. Il patron della Fiorentina, Diego Della Valle, è intervenuto a margine dell’evento “Luxury Summit” e ha commentato il futuro di Federico Chiesa.

I tifosi della Fiorentina, stando alle parole di DDV, possono dormire sonni tranquilli. «Che futuro per Chiesa? E’ tutto tranquillo pensavo di essere stato chiaro qualche giorno fa». Il patron viola, nelle scorse settimane, aveva spento le voci di calciomercato con una battuta: «E dove deve andare? Sta bene alla Fiorentina». Il patron ha poi preferito non commentare la situazione del Milan che potrebbe essere estromesso dalle Coppe Europee: in caso di esclusione, la Fiorentina andrebbe ai preliminari di Europa League, l’Atalanta ai gironi.