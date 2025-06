Dembele sicuro: «Rinato grazie al PSG. Quando mi hanno messo in quel ruolo è stato tutto più facile» - Calcio News 24

Dembele, rinascita dell’attaccante con il PSG. La gioia dell’ex Barcellona: «Mai stato così lucido davanti alla porta». Ecco le dichiarazioni

Ousmane Dembele sta vivendo una stagione da protagonista assoluto, la migliore della sua carriera. Il talento francese, spesso frenato in passato da infortuni e da un ruolo poco definito, ha finalmente trovato la sua dimensione ideale nel Paris Saint-Germain guidato da Luis Enrique. Il tecnico spagnolo ha avuto l’intuizione decisiva: riposizionare Dembele nel cuore dell’attacco, nel ruolo di centravanti, e i risultati sono stati immediati.

Intervistato da France Football, Dembele ha raccontato la sua trasformazione tecnica e mentale. Il cambio di ruolo, spiega l’attaccante, ha avuto un impatto diretto sulla sua lucidità sotto porta:

«Quando giochi al centro, davanti alla porta, hai una visione più chiara. Sei nel vivo dell’azione e ogni pallone può diventare un’occasione. Appena tocco palla, ho uno o due difensori da superare prima di calciare o servire un compagno. Ma è molto più diretto, più semplice rispetto a quando giochi largo».

Dembele ha anche sottolineato le difficoltà del ruolo di esterno puro, che ha ricoperto per anni:

«Quando giochi sulla fascia destra, devi affrontare l’esterno avversario, il terzino, magari anche il centrocampista che rientra, e alla fine ti trovi davanti alla porta con meno lucidità. Spesso il tiro finisce in curva».

Dembele, numeri da record e nuovo leader del PSG

Il cambio di posizione si è tradotto in numeri eccezionali. Dembele è l’attuale capocannoniere della Ligue 1, e il suo contributo in Champions League è stato fondamentale: 8 gol segnati nella campagna europea del PSG, che ha visto i parigini arrivare fino alla vittoria finale contro l’Inter.

Non solo gol, però. In campo, Dembele è diventato un vero e proprio leader tecnico, punto di riferimento dell’attacco e uomo chiave per gli equilibri della squadra. Il suo dinamismo, unito alla ritrovata concretezza sotto porta, ha fatto la differenza in ogni competizione.

Il rituale vincente di Dembele

A completare il quadro di questa straordinaria stagione, Dembele ha svelato anche un curioso rituale pre-partita:

«Ogni volta che entro in campo, mi ripeto che segnerò tre gol. È una specie di mantra. Poi magari ne faccio uno o due, ma l’atteggiamento mentale fa la differenza».

Questa nuova mentalità, unita al ruolo più centrale nel progetto tattico del PSG, ha trasformato Dembele in uno dei giocatori più decisivi del panorama europeo. A 28 anni, sembra finalmente aver trovato la formula giusta per esprimere tutto il suo talento.