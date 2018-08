Il Genoa pensa al futuro e piazza il colpo. Dall’Ajax arriva il giovane talento Denilho che sarà inizialmente aggregato alla Primavera

Denilho Cleonise è il nuovo colpo di mercato di un Genoa che guarda sempre più al futuro. In attesa di definire il futuro di Gianluca Lapadula, cercato dal Nizza (il mercato francese chiuderà a fine mese), i rossoblù piazzano un colpo in prospettiva, assicurandosi le prestazioni del giovane esterno d’attacco olandese. La prima giornata di Serie A ha portato alla luce il talento dell’olandese Justin Kluivert, acquistato dalla Roma, e il Genoa spera di aver piazzato un colpo di simile portata con il giovane Denilho, esterno d’attacco classe 2001 proveniente dal settore giovanile dell’Ajax. Il calciatore, abile a giocare da attaccante esterno destro e mancino, è ufficialmente un nuovo giocatore del Genoa. Ieri è arrivata la firma sul contratto con il Grifone: il talentino olandese ha firmato un contratto di 3 anni.

Il calciatore verrà inizialmente aggregato alla Primavera ma in tanti sono pronti a scommettere sul suo futuro in prima squadra. Fino ad una settimana fa era vicinissimo al Benevento e su di lui si erano mosse Monaco e Sporting Braga, poi il Genoa, con un vero e proprio blitz, ha chiuso l’affare, assicurandosi un giovane talento di importanti prospettivi. Esterno d’attacco di 184 cm, Denilho si è messo in evidenza con l’Under 17 dell’Ajax soprattutto nella seconda parte della passata stagione e sembrava destinato al salto nella primavera dei Lancieri ma il calciatore e il club hanno fatto altre scelte (si parla di possibile rottura con il tecnico Heitinga) e ora per Cleonise è pronto il grande salto in Italia. Denilho ha talento ma avrebbe anche un bel caratterino, non semplice da gestire, insieme a chi lo rappresenta (i suoi genitori). Il Genoa però prova a scommettere su di lui. Denilho Cleonise è l’ottavo olandese messo sotto contratto dal Grifone: se si esclude John van’t Schip gli altri (da Vink a Moens e all’ex Primavera van Kallen) non hanno avuto molto fortuna. I rossoblù sperano di invertire la tendenza con Denilho.