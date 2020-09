Didier Deschamps commenta la partita di Rabiot e Kantè: ecco le parole del commissario tecnico della Francia – VIDEO

Didier Deschamps elogia Adrien Rabiot in conferenza stampa dopo la vittoria sulla Svezia. Le sue parole.

«Kantè? Adrien è migliore in fase difensiva, ma può fare meglio anche in attacco. E’ un sistema nuovo per lui, è più abituato a un centrocampo a tre in cui può farsi avanti. Quindi, dopotutto, credo che hanno giocato bene insieme».