Di Biagio che non ti aspetti: «CR7 mi chiese la maglia dopo Sporting-Inter» – VIDEO

L’attuale commissario tecnico della Nazionale Italiana, Gigi Di Biagio, ha svelato un aneddoto curioso del lontano 2002: a fine gara di Sporting-Inter, Champions League, CR7 chiese la sua maglietta…

E se vi dicessimo che nel lontano 2002 un 17enne Cristiano Ronaldo chiese la maglia a Gigi Di Biagio dopo uno Sporting-Inter? Tutto vero. L’aneddoto è stato svelato dallo stesso Di Biagio, ex centrocampista dell’Inter e attualmente commissario tecnico della Nazionale Italiana. Ieri il ct azzurro era presente in qualità di ospite ed opinionista negli studi dell’emittente televisiva Premium Sport in una serata che si è tramutata in disfatta per i sogni italiani in Champions League dal colore bianconero dopo Juventus-Real Madrid. Uno 0-3 che non ha lasciato spazio a recriminazioni, anzi, solo applausi da parte di tutto l’Allianz Stadium per il gol più bello dell’anno di Cristiano Ronaldo.

Dicevamo dello scambio di magliette nel lontano 2002 tra Gigi Di Biagio e CR7. E’ lo stesso ct a svelarlo alle telecamere di Premium Sport: «Ho a casa mia la maglietta indossata da Cristiano Ronaldo, perché mi chiese la mia alla fine della partita contro il suo Sporting Lisbona quando giocavo nell’Inter. A dire il vero io avevo intenzione di fare lo scambio con Pedro Barbosa dopo quella partita, che era il capitano dello Sporting, ma vidi questo bambino che me la chiese e ad un bambino non si può certo dire di no, non potevo certo tirarmela. Adesso mio figlio è contentissimo perché ha la maglia indossata da Cristiano Ronaldo a casa nostra».