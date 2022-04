Di Chiara: «Genoa-Cagliari sarà una gare determinante per la salvezza»

Le parole di Di Chiara sulla lotta salvezza che vede protagonista il Cagliari

Di Chiara, ex giocatore, ha parlato ai microfoni di Tmw Radio in merito alla lotta salvezza che vede protagonista il Cagliari. Le sue parole:

«La Salernitana ha riaperto i giochi per la salvezza, il Venezia è in caduta libera, mentre il Genoa affronta il Cagliari e questa sarà una gara determinante. Se il Cagliari vince, fa abbandonare i sogni al Genoa. Anche la Samp deve stare attenta perché mi sembra un po’ in confusione».