Momentaccio Roma: Di Francesco, ora il tempo stringe

Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, non rischia l’esonero ma in caso di sconfitta con il Real…

Tre interventi chirurgici in tre mesi per Eusebio Di Francesco (uno all’anca programmato, poi uno alla mano e infine uno agli occhi). Una stagione in salita per EDF e per la sua Roma che dovrà vedersela con il Real Madrid al Santiago Bernabeu. Dopo mille esperimenti, il tecnico ha optato per il ritorno al 4-3-3 contro il Chievo e i risultati, prima della rimonta dei clivensi, gli stavano dando ragione ma alla fine ha rischiato la beffa e ha rischiato pure di perdere, se non fosse stato per Olsen.

L’avvio di stagione della Roma, con 5 punti in 4 giornate, è stato ampiamente negativo e quando le cose non funzionano, le colpe ricadono sempre sull’allenatore. Il tecnico però deve fare i conti con una rosa rivoluzionata a metà dopo i 12 acquisti estivi da parte del ds Monchi. Ci vuole tempo per far ambientare i nuovi ma ora, per Di Francesco, il tempo stringe. Arriva il Real e il tecnico, salvo sorprese, non sarà esonerato nemmeno in caso di debacle, ma la sua posizione inizierebbe a essere indubbiamente più traballante. EDF deve ritrovare il bandolo della matassa e la sua Roma. L’anno scorso l’Europa regalò grandi soddisfazioni: che sia in arrivo la svolta?