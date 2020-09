Di Francesco: «Marin? Non abbiamo il prosciutto agli occhi» – VIDEO

Eusebio Di Francesco ha parlato di Razvan Marin nella conferenza stampa post partita di Cagliari-Lazio. Le sue parole

Eusebio Di Francesco ha parlato anche di Razvan Marin nella conferenza stampa post partita di Cagliari-Lazio. Le sue parole.

«Marin? Un po’ come gli altri in mezzo al campo, è andato a corrente alternata. Ha fatto delle buone cose, altre poteva farle meglio ma come tutti gli altri centrocampisti. A me piace parlare più di squadre che di singolo. Non è che abbiamo il prosciutto agli occhi, valutiamo in base alle prossime gare e al mercato».