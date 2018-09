Di Francesco volta pagina: «Oggi nuovo inizio per la Roma»

Eusebio Di Francesco è rinfrancato per l’ottima vittoria contro il Frosinone e al presidente dice: «Pallotta può dire quello che vuole»

Un 3-0 necessario per voltare pagina, dopo un periodo di crisi nero. La Roma di Di Francesco vince e convince contro il Frosinone e arriva al derby contro la Lazio con meno paure e ansia da prestazione. Di Francesco non può che essere contento ai microfoni di DAZN a fine gara: «Per noi è cominciato un nuovo campionato, è come se fosse un nuovo inizio. Dobbiamo tornare a fare ciò che sappiamo fare, questo è un gruppo sano composto da ragazzi per bene. Non è mai facile vincere in Serie A, avevo anche chiesto ai ragazzi di mantenere la porta inviolata». Il tecnico giallorosso vuole rispondere anche al presidente Pallotta che aveva definito la sua Roma, disgustosa: «Il presidente può dire quello che vuole, è la proprietà. Ci auguriamo che le prossime dichiarazioni siano solo felici».

Sabato il derby contro la Lazio, appuntamento da non fallire. Di Francesco lo sa: «Non abbiamo fatto niente, è un punto di partenza. Era importante ritrovare fiducia e gol per prepararci bene al derby di sabato. Dovevamo riportare entusiasmo prima di un derby,che non è una partita come le altre. Dovevamo ritrovare degli equilibri, si può sbagliare ma bisogna avere la voglia di riprendere. Santon? A volte si parla prima di conoscere,lo tenevo d’occhio e ha dato garanzie»