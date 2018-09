Eusebio Di Francesco e la Roma in crisi. Il tecnico ha avuto un confronto con i senatori per provare a trovare una reazione

La Roma è in crisi, Di Francesco e Monchi sono finiti sotto la lente di ingrandimento. Il tecnico è il principale indiziato, non è a rischio esonero, ma se non dovesse ritrovare il bandolo della matassa tutto potrebbe cambiare. Secondo Il Messaggero, il tecnico, giovedì scorso, ha avuto un confronto importante con i senatori. Il tecnico ha convocato Manolas, Dzeko, Kolarov, De Rossi, Perotti, Florenzi e Fazio, ai quali s’è aggiunto in extremis anche Pastore che, seppur appena arrivato, ha già un ruolo importante all’interno dello spogliatoio mentre non c’era N’Zonzi principalmente per questioni di lingua.

Il tecnico e i giocatori hanno fatto un punto della situazione. Si è parlato dei problemi, della tattica, dell’approccio e dell’atteggiamento spesso indolente e remissivo, e si è provato a trovare anche delle soluzioni. Tutti, a turno, hanno preso la parola. Lo spogliatoio è decisamente dalla parte di Di Francesco, con le dichiarazioni di De Rossi dopo la sconfitta di Madrid contro il Real. La Roma prova a compattarsi e ad uscire dalla crisi. Domani c’è il Bologna al Dall’Ara: EDF vuole una reazione immediata.