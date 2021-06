Di Francesco Verona, accordo a un passo: prima deve svincolarsi dal Cagliari

Secondo La Gazzetta dello Sport sarebbe a un passo l’approdo di Eusebio Di Francesco sulla panchina del Verona: ecco i dettagli

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Eusebio Di Francesco è sempre più vicino all’Hellas. Il Verona ha deciso: è lui l’allenatore chiamato a sostituire Ivan Juric, che ha salutato il club gialloblù dopo due grandi stagioni. C’è da risolvere il contratto in essere con il Cagliari, in scadenza il 30 giugno 2023. Poi, il via libera alla nuova avventura.

Il tecnico si prepara a ripartire dal Verona dopo gli esoneri alla Sampdoria e al Cagliari. Per Di Francesco, l’Hellas è occasione di rilancio. Vanno limati gli ultimi dettagli ma nelle prossime ore potrebbe arrivare la quadra, con la successiva ufficialità del suo tesseramento.