Di Maio, attacco alla Juve per CR7: «Abolisco la pubblicità sul gioco»

Le parole di Di Maio nel corso di una diretta Facebook nella quale commenta il trasferimento di CR7 alla Juve e parla delle pubblicità del gioco d’azzardo

Il vice-premier Luigi Di Maio ha lanciato una frecciatina alla Juventus circa il trasferimento di Cristiano Ronaldo in bianconero. L’attuale Ministro del Lavoro, nel corso di un intervento in diretta sulla propria pagina Facebook, ha parlato delle pubblicità del gioco d’azzardo e, indirettamente, degli sponsor all’interno del mondo del calcio.

Queste le parole del vice-premier nei confronti di ciò, criticando il trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus: «Qualcuno oggi mi viene a dire che non posso abolire la pubblicità sul gioco d’azzardo perché c’è qualche squadra di calcio che perde soldi, per pagare Cristiano Ronaldo 400 milioni di euro…. Abbiate pazienza, non me ne frega niente: abolisco la pubblicità sul gioco perché distrugge le famiglie italiane».

Di tutt’altri toni, invece, l’intervento dell’ex presidente del Milan, Silvio Berlusconi, al Giornale: «Che effetto mi ha fatto vedere Ronaldo andare alla Juve? Da milanista un effetto terribile. Ma in verità, l’arrivo nel campionato italiano di un campione assoluto come Cristiano Ronaldo è una buona notizia non solo per la Juventus, ma per l’intero calcio italiano. Mi congratulo quindi con la Juve, con i suoi dirigenti e con i suoi tifosi».