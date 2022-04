Di Maria Juve, l’offerta bianconera: bruciata la concorrenza

Di Maria Juve, mossa importante dei bianconeri per tentare di chiudere l’affare. E una rivale si chiama fuori dalla corsa al Fideo

Di Maria è entrato nel mirino della Juve negli ultimi giorni. Un’occasione a zero per i bianconeri con l’argentino obiettivo numero uno per sostituire Dybala.

Importante nel tridente offensivo è funzionale al gioco di Allegri e garantirebbe anche una buona esperienza Europea. L’offerta della Juve potrebbe aggirarsi tra i 7 milioni con un contratto di due anni. Cifre alte per il Benfica, che ora sembra esser tagliato fuori dalla corsa per il Fideo.