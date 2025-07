Di Maria saluta l’Europa: «Oggi torno a casa, 18 anni di amore in tutte le squadre per cui ho giocato»

Angel Di Maria torna al Rosario Central e saluta l’Europa dove ha giocato sui principali palcoscenici: le sue parole sui social

Angel Di Maria ha scelto il cuore e la casa per scrivere l’ultimo capitolo della sua straordinaria carriera. Dopo l’eliminazione del Benfica dal Mondiale per Club e con un volo diretto verso Rosario, il Fideo ha salutato una volta per tutte l’Europa e si prepara a firmare con il Rosario Central, il club della sua infanzia. Lo ha annunciato con una lunga lettera emozionante pubblicata sui propri canali social.

«Oggi è il giorno in cui torno a casa, la mia carriera in Europa è finita. Sono passati molti anni, ho attraversato tanti club, e me ne vado pieno, colmo di esperienze vissute, indimenticabili. Sono stati 18 anni in Europa, durante i quali non solo ho avuto il piacere di vivere in città meravigliose, ma anche di far parte di grandi club, di conoscere persone straordinarie. Mi sono riempito di amici che porterò per sempre nel mio cuore. Tutti e ciascuno dei momenti incredibili che ho vissuto hanno contribuito a formare la persona che sono oggi. Anche le cadute, le lacrime, la rabbia, il rialzarsi e andare avanti sono stati parte del mio percorso di crescita, calcistica e personale, senza alcun dubbio. Non mi stancherò mai di ringraziare ogni club in cui sono stato per tutto ciò che hanno fatto per me: Benfica, Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain e Juventus, per avermi aiutato a crescere come calciatore e come uomo. In ogni club ho avuto la fortuna di incontrare ottimi compagni e membri dello staff (cuochi, magazzinieri, fisioterapisti, dottori e tutte quelle persone che nessuno vede o conosce, ma che lavorano instancabilmente per aiutarci): non li dimenticherò mai. Nel 2007 sono arrivato giovanissimo, con i miei genitori e le mie sorelle, pieno di paure, di incertezze… ma poco a poco sono cresciuto, sono maturato, e oggi mi trovo circondato dall’amore di loro, di mia moglie e delle mie figlie. Grazie di cuore a Portogallo, Spagna, Inghilterra, Francia e Italia per avermi aperto le porte dei vostri Paesi.

Per sempre,

Ángel»