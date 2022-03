Di Natale: «Scudetto? Spero lo vinca il Napoli. Spalletti è il miglior allenatore»

Antonio Di Natale, allenatore della Carrarese, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport sulla partita Napoli Udinese

NAPOLI-UDINESE – «Oggi tiferò per il Napoli. Anche quando giocavo nell’Udinese chiedevo sempre cosa avessero fatto gli azzurri».

RIFIUTO NAPOLI – «Vero, ma i soldi non c’entrano. Sento troppo maglia e ambiente, non avrei reso come avrei voluto. A Napoli per un napoletano è sempre complicato».

SCUDETTO – «Spero possa arrivare. Il campionato è equilibrato e possono succedere tante cose. Spalletti sta facendo cose eccezionali. Lo conosco molto bene ed è uno dei migliori tecnici in giro».

UDINESE – «La seguo sempre con grande affetto. La squadra sta facendo molto bene».