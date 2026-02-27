Di Vaio a Sky: «Siamo in ripresa. Derby tricolore con la Roma? Avremmo preferito evitarla per tanti motivi»

Il direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vaio ha commentato il sorteggio di Europa League in un derby italiano contro la Roma

Il cammino europeo del Bologna prosegue con un incrocio tanto affascinante quanto complicato. Dopo aver archiviato con successo la pratica Brann grazie a due vittorie convincenti nel turno precedente, la squadra guidata da Vincenzo Italiano ha scoperto l’avversaria degli ottavi di finale di Europa League. L’urna ha decretato un derby tricolore: i rossoblù dovranno vedersela con la Roma di Gasperini, in un doppio confronto che assicura già da ora la presenza di una compagine italiana ai quarti di finale della competizione. Ecco il commento del direttore sportivo Marco Di Vaio ai microfoni di Sky Sport.

SORTEGGIO – «La Roma è una grandissima squadra. Da calciatore io ho fatto una finale con la Juventus, avremmo preferito evitarla per tanti motivi, anche quello emotivo. La prepareremo bene, sarebbe stata una grande sfida anche col Friburgo. Vedremo cosa succederà».

CRESCITA – «Ci stiamo riprendendo dopo un periodo complicato, soprattutto dal punto di vista dei risultati. Teniamo all’Europa League, sappiamo che ci può dare una spinta, fino a qui abbiamo fatto una buonissima competizione, con le ultime contro il Brann interpretate molto bene. Ora affronteremo una delle migliori in Italia, che ha entusiasmo e che ha trovato l’attaccante che mancava. Detto questo sappiamo che siamo una squadra difficile da affrontare anche noi».