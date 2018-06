Spal, ufficiale il colpo Dickmann: i dettagli dell’accordo

Calciomercato Spal, ufficiale il colpo in entrata per i biancazzurri: arriva Lorenzo Dickmann, classe ’96, dal Novara

Ufficialità di calciomercato in Serie A con la Spal che ha acquistato in prestito con obbligo di riscatto il calciatore Lorenzo Dickmann dal Novara. Dickmann, laterale classe 1996, sbarca in Serie A avendo firmato un contratto quadriennale con la formazione ferrarese più opzione di rinnovo per il quinto anno di contratto. Pochi minuti fa, dopo la firma sul contratto, il comunicato ufficiale della Spal sul proprio sito web.

Questo il testo della nota: «SPAL 2013 srl comunica di aver acquisito dal Novara a titolo temporaneo, con obbligo di acquisto a determinate condizioni, le prestazioni sportive del laterale Lorenzo Dickmann. Ha firmato col club biancazzurro un contratto di 4 anni con opzione per il quinto». Conclude: «Il neo giocatore spallino, classe 1996, ha collezionato 125 presenze con la maglia del Novara in cinque stagioni (quattro campionati in Serie B e uno in Lega Pro) con all’attivo 6 reti. Inoltre ha vestito le maglie delle Nazionali Under 20 e Under 21 italiana (3 presenze per entrambe le rappresentative azzurre)».