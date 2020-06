Diego Lopez deluso: «Balotelli? Lui ha preso una strada, il gruppo un’altra»

Diego Lopez ha parlato del caso Balotelli al Brescia: queste le parole del tecnico delle Rondinelle alla Gazzetta dello Sport

BALOTELLI – «Quando sono tornato ad allenare abbiamo parlato, ci siamo confrontati di persona al campo. E gli ho spiegato che è giusto che faccia il percorso che hanno fatto i ragazzi in questi mesi. Non si è mai presentato al lavoro online».

FUORI FORMA – «Non è a livello dei compagni. Anche se lui dice di stare bene… Per questo si allena da solo, deve recuperare».

FASCIA DA CAPITANO – «Pensavo che da capitano della squadra della sua città potesse dare di più. Doveva e poteva fare di più, peccato. Ognuno è padrone del proprio destino, sono i fatti che determinano le persone. Lui ha preso una strada, il gruppo un’altra».

ULTIMA OCCASIONE – «Se ha sprecato l’ultima occasione? Ad agosto compirà 30 anni, non 40…».

TONALI – «Mi piace molto davanti alla difesa, lo vedo duttile come Nainggolan in mezzo al campo. Penso solo a migliorarlo, secondo me non ha limiti».