Digne, l’agente: «Vuole giocare di più». Juve alla finestra

Il procuratore di Lucas Digne apre alla cessione: la Juventus resta alla finestra per il terzino del Barcellona

Mikkel Beck, procuratore di Lucas Digne, terzino ex Roma ora al Barcellona, da tempo seguito dalla Juventus, ha parlato del futuro del suo assistito a Get Football News: «Abbiamo un contratto lungo con il Barcellona, che è molto contento di Lucas. Non ci troviamo in una situazione in cui il club ci chiede di andarcene o noi vogliamo andare via. C’è un rapporto di stima reciproca, ma il mio assistito vuole giocare di più. Vediamo cosa succede, al momento non ci pensiamo: Siamo nel più grande club del mondo e non lasci il più grande club del mondo».