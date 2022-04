Dionisi: «Una squadra meritava di vincere e l’altra ha vinto». Le parole del tecnico del Sassuolo

Ai microfoni di Dazn, Alessio Dionisi ha parlato dopo Sassuolo Juve.

PRESTAZIONE – «È mancato solo il risultato, un po’ di rammarico c’è per il primo gol che ha cambiato le sorti di una partita che ci vedeva attaccare. Una squadra meritava di vincere e l’altra ha vinto, ma siamo abituati a vedere una Juve che capitalizza così tanto. Perdere così fa male».

OBIETTIVI – «Il gioco valorizza i giocatori, ma giochiamo per vincere e non per fare solo spettaccolo. In tutto questo i risultati si vedono, perché se si parla dei nostri ragazzi vuol dire che si sta facendo bene. Giochiamo per raggiungere i risultati, non dimentichiamoci che questa era una stagione di ripartenza e non era scontato. Ma non è finita, vogliamo migliorare la nostra classifica».

