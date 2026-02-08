Inter News
Diouf Inter, da oggetto misterioso a jolly nerazzurro: la sorprendente rinascita e il suo impatto
Diouf Inter, da oggetto misterioso a jolly nerazzurro: la sorprendente rinascita e l’impatto decisivo in stagione
Arrivato a Milano durante il mercato estivo, Andy Diouf, centrocampista francese classe 2003 proveniente dal Lens, era inizialmente considerato un «oggetto misterioso». Con il tempo però il giovane ha risposto sul campo: ha lavorato con umiltà, conquistando la fiducia di Christian Chivu, allenatore noto per la sua capacità di valorizzare i talenti emergenti.
I numeri raccontano una crescita costante. Dopo un avvio complicato, segnato da panchine e qualche errore — come quello che favorì il gol di Federico Bonazzoli contro la Cremonese — Diouf ha cambiato passo. Secondo La Gazzetta dello Sport, il bilancio è già interessante: tre reti in soli 345 minuti giocati, con una media di un gol ogni 115 minuti; tra queste spicca la marcatura in Champions League contro il Borussia Dortmund, arrivata a soli 120 secondi dal suo ingresso in campo.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
La vera svolta è stata la duttilità tattica. Sotto la guida di Chivu, Diouf ha accettato ruoli non abituali — ad esempio il quinto di destra nella partita contro il Pisa — dimostrando disponibilità al sacrificio e adattabilità. Questa versatilità lo ha reso una risorsa preziosa, soprattutto come cambio strategico durante le partite.
L’investimento della società, intorno ai 20 milioni di euro più bonus, comincia a dare segnali positivi. Superati alcuni problemi fisici, Diouf si candida ora a un ruolo da protagonista per il finale di stagione: la sua storia è la conferma che pazienza e lavoro silenzioso possono trasformare un talento in una certezza. Al centro sportivo di Appiano Gentile, il ragazzo che sembrava smarrito oggi sorride, consapevole di aver trovato la propria strada.
Ultimissime
video
Juventus, Spalletti alla vigilia della Lazio: «Conceicao e Kelly da valutare. Rinnovo Yildiz? Oggi un giorno importante, sul mio rinnovo…» – VIDEO
Juventus, Luciano Spalletti interviene in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro la Lazio: le sue dichiarazioni La...