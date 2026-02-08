Diouf Inter, da oggetto misterioso a jolly nerazzurro: la sorprendente rinascita e il suo impatto

Diouf Inter, da oggetto misterioso a jolly nerazzurro: la sorprendente rinascita e l’impatto decisivo in stagione

Arrivato a Milano durante il mercato estivo, Andy Diouf, centrocampista francese classe 2003 proveniente dal Lens, era inizialmente considerato un «oggetto misterioso». Con il tempo però il giovane ha risposto sul campo: ha lavorato con umiltà, conquistando la fiducia di Christian Chivu, allenatore noto per la sua capacità di valorizzare i talenti emergenti.

I numeri raccontano una crescita costante. Dopo un avvio complicato, segnato da panchine e qualche errore — come quello che favorì il gol di Federico Bonazzoli contro la Cremonese — Diouf ha cambiato passo. Secondo La Gazzetta dello Sport, il bilancio è già interessante: tre reti in soli 345 minuti giocati, con una media di un gol ogni 115 minuti; tra queste spicca la marcatura in Champions League contro il Borussia Dortmund, arrivata a soli 120 secondi dal suo ingresso in campo.

La vera svolta è stata la duttilità tattica. Sotto la guida di Chivu, Diouf ha accettato ruoli non abituali — ad esempio il quinto di destra nella partita contro il Pisa — dimostrando disponibilità al sacrificio e adattabilità. Questa versatilità lo ha reso una risorsa preziosa, soprattutto come cambio strategico durante le partite.

L’investimento della società, intorno ai 20 milioni di euro più bonus, comincia a dare segnali positivi. Superati alcuni problemi fisici, Diouf si candida ora a un ruolo da protagonista per il finale di stagione: la sua storia è la conferma che pazienza e lavoro silenzioso possono trasformare un talento in una certezza. Al centro sportivo di Appiano Gentile, il ragazzo che sembrava smarrito oggi sorride, consapevole di aver trovato la propria strada.