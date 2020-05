Diretta Instagram Zanetti Milito: le parole dei due ex giocatori dell’Inter nel decimo anniversario della vittoria della Champions

Javier Zanetti e Diego Milito hanno parlato in una diretta Instagram sul profilo ufficiale dell’Inter in un giorno speciale. Oggi, infatti, si festeggia il 10° anniversario della conquista della Champions da parte dei nerazzurri, culmine di un’annata straordinaria che ha portato il Biscione a festeggiare il leggendario Triplete.

Diretta Instagram Milito Zanetti:

ZANETTI QUARANTENA – «Sta migliorando qui la situazione, ci stiamo allenando da una settimana. Forse a metà giugno riparte il campionato».

MILITO QUARANTENA – «Stiamo un po’ meglio in Argentina, siamo in quarantena fino a lunedì e poi in teoria continuerà».

MILITO INTER – «Per me era un sogno arrivare all’Inter. Sono arrivato in una grande famiglia e sono fiero di essere stato nella storia nerazzurra. Avevamo un gruppo straordinario, dopo 10 anni continuiamo a sentirci».

ZANETTI – «Si era creato un bel gruppo. Mangiavamo l’asado tutti insieme sono momenti che ti fanno stare bene».

ZANETTI – «Quando riguardo le partite del Triplete provo una sensazione di felicità e gioia che mi riporta sempre a Madrid».

MILITO – «Anche a me succede, sembra ieri che è successo. Non era facile fare quello che abbiamo fatto, in Italia nessuno l’ha fatto e ci sono state sempre grande squadre. Siamo orgogliosi di questo».

ZANETTI – «Tu eri uscito per prendere gli applausi in quella notte di Madrid e quando Julio Cesar ha preso la palla in mano ho guardato Walter (Samuel ndr) e già piangevo. Ero troppo emozionante. Samuel mi disse: “Mancano due minuti, concentrati”».

MILITO – «Di fronte avevamo una grandissima squadra e qualsiasi delle due squadre poteva vincere il Triplete ma dopo il match contro il Barcellona ho capito che potevamo vincerla».

ZANETTI – «Le due sfide contro il Barcellona c’era tuo fratello. Mi ricordo che tuo padre era venuto in albergo e mi chiedevo che sensazioni provassero i tuoi genitori che avevano due figli contro».

MILITO – «Una volta Mourinho vide i miei genitori e chiese: “Chi volete che vinca la semifinale? Diego o suo fratello?” e mio papà non sapeva che rispondere (ride ndr)».

ZANETTI – «Mi ricordo a casa tua a guardare Roma-Sampdoria..»

MILITO – «Come abbiamo esultato, una partita soffertissima.»

ZANETTI – «Aspettavamo un passo falso della Roma visto che non dipendeva da noi».

MILITO – «Mi ricordo che dopo il pareggio contro la Fiorentina, dove la Roma poteva superarci, eravamo tutti morti in treno mentre tu eri sempre positivo caricavi sempre tutti».

ZANETTI – «Io me lo sentivo che qualcosa quell’anno poteva accadere, non perdevo mai la speranza».

ZANETTI – «Prima di giocatori eravamo uomini e questo era la cosa più importante».

MILITO – «Io sapevo che arrivavo in un gruppo di grandi campioni, un gruppo vincente. Mi avete fatto sentire parte di esso, abbiamo seguito il sogno della Champions e quando desideri una cosa talmente tanto poi accade».

ZANETTI – «Mourinho ci ha trasmesso quella convinzione giusta per fare il salto. Dopo la sconfitta di Catania ci ha caricato e abbiamo dato un grande risposta contro il Barcellona. Josè dava quella tranquillità nei momenti giusti che faceva la differenza».

MILITO – «Josè è stato fondamentale per farci esprimere il meglio di noi. Fondamentale. Molti mi chiedono cosa ci ha detto prima del match contro il Barcellona, se ci ha caricato…no sempre tranquillo e calmo. Al Camp Nou è entrato prima lui a prendersi gli insulti e quando siamo entrati noi per il riscaldamento quasi non ci calcolavano più».

ZANETTI – «Quando mi facevano vedere le immagini di Piazza Duomo con la gente che festeggiava volevo prendere un aereo e abbracciarli uno ad uno. Bellissimo. All’Inter stiamo lavorando per rivivere questi momenti, anche se non è facile».