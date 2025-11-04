Dirigenza Juve, in Inghilterra sicuri: Peter Silverstone è pronto a lasciare il Newcastle per raggiungere Torino! I dettagli sull’operazione

Dirigenza Juve, in Inghilterra sicuri: il responsabile commerciale del Newcastle in procinto di entrare nel club bianconero

Una sorpresa arriva dal Newcastle, dove il responsabile commerciale Peter Silverstone è stato sospeso dal servizio, con un futuro che sembra indirizzarsi verso la Juventus. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Silverstone lascerà il club inglese dopo tre anni di collaborazione, in seguito a una revisione interna da parte del nuovo amministratore delegato del Newcastle, David Hopkinson.

Hopkinson, al suo arrivo, ha promesso cambiamenti significativi e ha definito un motto chiaro: “O sei con noi, o sei per conto tuo”. Nonostante la separazione, Silverstone lascia il Newcastle in buoni rapporti, avendo contribuito a un aumento dei ricavi del 130%.

A breve, firmerà un nuovo incarico alla Juventus, con la dirigenza bianconera pronta ad accoglierlo entro la fine dell’anno.