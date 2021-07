Diritti tv: la Coppa Italia 2021-2024 se la aggiudica Mediaset

I diritti tv del prossimo triennio della Coppa Italia sono andati a Mediaset: superata la concorrenza di Rai e Sky Sport

Come riporta Calcio e Finanza, è Mediaset ad uscire vincitrice della corsa ai diritti della Coppa Italia per il triennio 2021-2024.

Secondo quanto riporta la testata, il gruppo di Pier Silvio Berlusconi l’avrebbe spuntata con un’offerta di 48.2 milioni. Il sito aggiunge che: «si tratta del +27% rispetto al ciclo precedente, con valore più che raddoppiato rispetto a due cicli fa (35 milioni per il 2018-2021, 22 milioni per il 2015-2018). Alla Rai invece i diritti radiofonici, per 400mila euro».