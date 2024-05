Djuric Monza: «Haaland al City ha fatto tornare tutto alla normalità»

Milan Djuric, attaccante del Monza, ha parlato a Tuttosport in vista della gara contro la Juve e non solo

Milan Djuric, attaccante del Monza, ha parlato a Tuttosport in vista della gara contro la Juve e non solo. Le sue dichiarazioni:

ATTACCANTE – «Io sono un centravanti vecchio stampo, conosco le mie caratteristiche, quello che posso dare e, dovunque sono andato, ho sempre giocato. E poi, alla fine, anche Guardiola ha preso Haaland… Certo, lui non ha solo fisico ma pure potenza, allungo ed è un “cyborg” però il fatto che proprio il City abbia sentito il bisogno di prendere un centravanti, ha fatto tornare tutto un po’ alla normalità».

DIFENSORI – «Ce ne sono stati tanti. Con Chiellini, Bonucci e Barzagli era dura, soprattutto nell’uno contro uno con Giorgio. Poi in Nazionale ho affrontato van Dijk, un altro bello tosto. Bremer e Acerbi che è intelligente e ha esperienza».

EUROPA – «Innanzitutto non deve passare come una cosa scontata il fatto di raggiungere una salvezza tranquilla, perché in Serie A non è mai facile. Poi, quando ci sei arrivato, è giusto provare a fare uno step successivo ma non è semplice. Credo sia solo questione di tempo per il Monza ma noi abbiamo il coraggio di sognare. Anche quest’anno ci credevamo, però qualche risultato non è andato bene e quando perdi il treno è difficile risalirci. Intanto le basi ci sono, perché senza quelle è anche difficile sognare».